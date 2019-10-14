Собака Элли

Итог - она родила толпу щенков в какой-то земляной яме, и, благодаря небезраличному отношению соседей, она попала к нам в приют Loomade Hoiupaik, вместе со щенками.

Все щенки пристроены, ЭЛЛИ стерилизована и отправлена в новый любящий дом. И теперь время от времени мы получаем отличные фотографии о том, как ей там хорошо!

В очередной раз мы убеждаемся, что в приют к нам приходят просто замечательные люди, которые разбирают наших залюбленных собак и дарят им свою любовь и заботу!

БЕРИТЕ СОБАЧЕК ИЗ ПРИЮТА, они очень нуждаются в нашем с вами внимании и заботе!