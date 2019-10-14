Собака Элли

#СчастливыДомаHoiupaik
Как всегда коротенький рассказик из нового дома про собачку по имени ЭЛЛИ, которая долгое время жила у хозяина, которому, видимо, она была не очень-то и нужна. Была она цепной собакой.
Итог - она родила толпу щенков в какой-то земляной яме, и, благодаря небезраличному отношению соседей, она попала к нам в приют Loomade Hoiupaik, вместе со щенками.
Все щенки пристроены, ЭЛЛИ стерилизована и отправлена в новый любящий дом. И теперь время от времени мы получаем отличные фотографии о том, как ей там хорошо!
В очередной раз мы убеждаемся, что в приют к нам приходят просто замечательные люди, которые разбирают наших залюбленных собак и дарят им свою любовь и заботу!
БЕРИТЕ СОБАЧЕК ИЗ ПРИЮТА, они очень нуждаются в нашем с вами внимании и заботе!
Ну, и как всегда, фотографии ДО и ПОСЛЕ )))