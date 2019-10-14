ПРИХОДИ ГУЛЯТЬ С СОБАКАМИ приюта LOOMADE HOIUPAIK

Хорошо социализованная собака из приюта - меньше проблем в будущем, меньше проблем с пристройством, меньше проблем в новой любящей семье, поэтому добровольцы нужны нашему приюту и собакам нашего приюта!

Для нормального выгула собаке надо где-то час, может час двадцать. За это время она хорошо вымотается, выгуляется, и вернётся обратно уставшая и довольная!

Поэтому приходите гулять с собаками нашего приюта!

Это и прекрасное времяпровождение для вас, замечательное настроение, и хороший заряд бодрости и энергии, ведь вокруг такая прекрасная природа, озеро, лес и чудесный вид!

ЧАСЫ РАБОТЫ ПРИЮТА Понедельник - приют закрыт для посещений Вт-Пт - с 14 до 17 Сб, Вс - с 12 до 16 тел. +37253494045 - отвечает на звонки ежедневно с 10 до 17

Правила выгула собак нашего приюта (внимательно прочитать):

ну, а если вкратце, то:

1. с собой иметь ИД карту, чтобы зарегистрирвоаться на выгул

2. одежда должна быть такая, чтобы не жалко было испачкать

3. все гулятели, а так же их сопровождающие лица должны быть старше 18-ти лет (просим не брать с собой детей/коляски/младенцев на прогулку собак нашего приюта)

4. запастись временем

5. удобная обувь: никакие шлёпки/балетки, но кеды и подобная обувь - очень хорошо!

остальное - по ссылке (прочитайте внимательно)

ПРИХОДИТЕ!!! СОБАКИ ЖДУТ ВАС!