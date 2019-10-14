Пн, 14.10.2019
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ПРИХОДИ ГУЛЯТЬ С СОБАКАМИ приюта LOOMADE HOIUPAIK

ФОТО: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

Зачем гулять с собаками приюта Loomade Hoiupaik? Многие собачки очень нуждаются в общении с людьми. Это необходимо, потому что они становятся очень социальными, учатся хорошо гулять на поводке.

Хорошо социализованная собака из приюта - меньше проблем в будущем, меньше проблем с пристройством, меньше проблем в новой любящей семье, поэтому добровольцы нужны нашему приюту и собакам нашего приюта!

Для нормального выгула собаке надо где-то час, может час двадцать. За это время она хорошо вымотается, выгуляется, и вернётся обратно уставшая и довольная!

Поэтому приходите гулять с собаками нашего приюта!

Это и прекрасное времяпровождение для вас, замечательное настроение, и хороший заряд бодрости и энергии, ведь вокруг такая прекрасная природа, озеро, лес и чудесный вид!

ЧАСЫ РАБОТЫ ПРИЮТА

Понедельник - приют закрыт для посещений

Вт-Пт - с 14 до 17

Сб, Вс - с 12 до 16

тел. +37253494045 - отвечает на звонки ежедневно с 10 до 17

Правила выгула собак нашего приюта (внимательно прочитать):

http://www.pets.ee/чаво/

ну, а если вкратце, то:

1. с собой иметь ИД карту, чтобы зарегистрирвоаться на выгул

2. одежда должна быть такая, чтобы не жалко было испачкать

3. все гулятели, а так же их сопровождающие лица должны быть старше 18-ти лет (просим не брать с собой детей/коляски/младенцев на прогулку собак нашего приюта)

4. запастись временем

5. удобная обувь: никакие шлёпки/балетки, но кеды и подобная обувь - очень хорошо!

остальное - по ссылке (прочитайте внимательно)

ПРИХОДИТЕ!!! СОБАКИ ЖДУТ ВАС!

LOOMADE HOIUPAIK

Sinirebase 24, 11217 Tallinn (район города Нымме)

www.pets.ee - info@pets.ee - +372 53494045 (принимает звонки с 10 до 17 ежедневно)

Часы работы приюта:

Вт-Пт - 14-17

Сб-Вс - 12-16

Пн - Закрыт для посещений

Поддержать животных (кошек и собак) нашего приюта можно следующим образом.

1. Позвонить на любой из номеров:

9006580 – €2 или 9006590 – €10

(дождитесь, пока оператор сам прервёт звонок, иначе деньги на будут зачислены)

2. Можно помочь перечислением ра любой из р/счетов приюта:

MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

SEB - EE151010220043748018

SWEDBANK - EE772200221056134796

пояснение платежа: annetus loomadele

3. PAYPAL (суммы любого размера): www.paypal.me/hoiupaik

YANDEX деньги (суммы любого размера): https://money.yandex.ru/to/410013329838935

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