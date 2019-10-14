ПРИХОДИ ГУЛЯТЬ С СОБАКАМИ приюта LOOMADE HOIUPAIK

Зачем гулять с собаками приюта Loomade Hoiupaik? Многие собачки очень нуждаются в общении с людьми. Это необходимо, потому что они становятся очень социальными, учатся хорошо гулять на поводке.
Хорошо социализованная собака из приюта - меньше проблем в будущем, меньше проблем с пристройством, меньше проблем в новой любящей семье, поэтому добровольцы нужны нашему приюту и собакам нашего приюта!
Для нормального выгула собаке надо где-то час, может час двадцать. За это время она хорошо вымотается, выгуляется, и вернётся обратно уставшая и довольная!
Поэтому приходите гулять с собаками нашего приюта!
Это и прекрасное времяпровождение для вас, замечательное настроение, и хороший заряд бодрости и энергии, ведь вокруг такая прекрасная природа, озеро, лес и чудесный вид!
ЧАСЫ РАБОТЫ ПРИЮТА
Понедельник - приют закрыт для посещений
Вт-Пт - с 14 до 17
Сб, Вс - с 12 до 16
тел. +37253494045 - отвечает на звонки ежедневно с 10 до 17
Правила выгула собак нашего приюта (внимательно прочитать):
ну, а если вкратце, то:
1. с собой иметь ИД карту, чтобы зарегистрирвоаться на выгул
2. одежда должна быть такая, чтобы не жалко было испачкать
3. все гулятели, а так же их сопровождающие лица должны быть старше 18-ти лет (просим не брать с собой детей/коляски/младенцев на прогулку собак нашего приюта)
4. запастись временем
5. удобная обувь: никакие шлёпки/балетки, но кеды и подобная обувь - очень хорошо!
остальное - по ссылке (прочитайте внимательно)
ПРИХОДИТЕ!!! СОБАКИ ЖДУТ ВАС!
LOOMADE HOIUPAIK
Sinirebase 24, 11217 Tallinn (район города Нымме)
www.pets.ee - info@pets.ee - +372 53494045 (принимает звонки с 10 до 17 ежедневно)
Часы работы приюта:
Вт-Пт - 14-17
Сб-Вс - 12-16
Пн - Закрыт для посещений
Поддержать животных (кошек и собак) нашего приюта можно следующим образом.
1. Позвонить на любой из номеров:
9006580 – €2 или 9006590 – €10
(дождитесь, пока оператор сам прервёт звонок, иначе деньги на будут зачислены)
2. Можно помочь перечислением ра любой из р/счетов приюта:
MTÜ LOOMADE HOIUPAIK
SEB - EE151010220043748018
SWEDBANK - EE772200221056134796
пояснение платежа: annetus loomadele
3. PAYPAL (суммы любого размера): www.paypal.me/hoiupaik
YANDEX деньги (суммы любого размера): https://money.yandex.ru/to/410013329838935
- ИНСТА ПРИЮТА: https://www.instagram.com/hoiupaik
- ГРУППА ПОМОЩИ НАШЕМУ ПРИЮТУ: https://www.facebook.com/groups/1703848223163256/
- YOUTUBE нашего приюта: www.youtube.com/petsrescu