SOS! В Таллинне ищет новый дом замечательная кошачья семья

В Таллинне ищут новый дом три котенка и их мать.
Знакомьтесь: Габриэль, Ити, Кусти и Мамма. Ити и Кусти – четырехмесячные брат и сестра, дружелюбные и озорные котята. Ити приходит в себя после травмы позвоночника, он уже бегает и играет. Габриэль – трехмесячный мальчуган, сводный брат Ити и Кусти. Мамма – четырехлетняя кошка, которая несколько месяцев прожила в приюте под шкафом, поскольку присутствие других котов стало для нее слишком большим стрессом. В то же время Мамме очень нравится сидеть на руках у людей, что подтверждается ее звучным мурлыканьем, пишет Postimees.
Оставаться в приюте эта кошачья семья больше не может – Ити, Кусти, Габриэль и Мамма станут бездомными, в качестве альтернативы – жизнь в ветеринарной клетке. Все коты вакцинированы, дети чипированы, мать – стерилизована. Все они находятся в Таллинне.
Тех, кто может помочь этой семье или хотя бы одному коту, просят при первой возможности связаться с Cats Help MTÜ. Это можно сделать по электронной почте catshelpmtu@gmail.com или посредством Facebook.