Волк убил собаку: людей призывают к осторожности

В четверг вечером в Колга-Яани жители деревни Ооргу обнаружили в поле пропавшую собаку. Животное стало добычей волка.
Собака пропала в среду вечером со двора хутора Эльби-Тоома. Хозяин Тоомас Кааръярв вместе с женой позвали собак в дом и обнаружили, что из двух бегавших вокруг дома собак самой младшей нет, пишет Sakala. «Ходили по окрестностям и звали везде, но поскольку стало уже темнеть, вынуждены были прервать поиски. Надеялись еще, что она спряталась где-то в кустах или на опушке леса и продолжим поиски на следующий день».
Следующий день был рабочий и, когда семья вернулась домой, заметила, что собака так и не пришла. Поиски продолжились. В тот же вечер Кааръярв нашел своего любимца в нескольких сотнях метров в открытом поле. Волк оставил от собаки только хребет и морду.
Вся семья в шоке от случившегося. На место был вызван специалист Департамента окружающей среды, чтобы зафиксировать последствия деятельности волка. Возле трупа все было усеяно волчьими следами.
Потерявшая собаку семья рекомендует всем живущим в том регионе людям быть начеку и не сводить глаз со своих любимцев.