Вокруг жилых домов бродит лысый волк: люди готовятся выйти на охоту

Ребенок жительницы Кёйси Биргит пришел летом домой с заявлением, что не пойдет больше гулять на задний двор дома у лесной рощи, потому что видел, как волк убил кошку и съел ее. Биргит признается, что они до последнего думали, что это была все же собака. Но 21 сентября женщина сама увидела поедающего яблоки зверя под окнами спальни.

«Мы сделали фото. Ребенок сказал, что это то же животное, что он видел летом в лесной роще. На свист зверь не реагировал, на крики тоже. Подумали, может он повредил слух. Было страшно за нашу кошку, которая в этом время была на улице, но все-таки успела залезть на дерево», – рассказывает Биргит. После того, как волк ушел, она показала фото соседям, и те сказали, что тоже видели зверя несколько раз. Потом до Кёйси дошли вести, что то же животное видели в Мюйслери.

Позже, 2 октября старейшина деревни опубликовала фото зверя в Facebook. Ее муж – охотник, пришел к выводу, что «лысая собака» - все-таки волк. Биргит отправила фото эксперту по волкам Агентства по окружающей середе Пеэпу Мяннилу, который подтвердил данные.

Как именно волк потерял шерсть неизвестно, но, скорее всего, речь идет о болезни. Местные охотники уже обсудили ситуацию в клубе. По словам охотника Александра Рейнла, страдания больного животного нужно прекратить. Вот-вот начнется сезон охоты на волков, после чего будет подано ходатайство на разрешение на охоту.