ФОТО: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

Спонтанные фотки получаются самыми классными, и сегодня как раз тот день, когда просто неожиданно получился очень клёвый репортаж за 2 минуты.

У нас есть яркое ласковое Солнышко с белым облачком на груди. Имя у этого солнышка РАЛЬФ. невыносимо ласковый, обожаемый нами всеми этот пёс, всё же даааа, как бы нам не хотелось продолжать чмокать его в нос и сажать рядом с нами на лавку, ищет свой Самый Лучший Дом на свете.

Описывать его нет надобности - видео говорят сами за себя. Отлично слушается, хорошо гуляет на поводке, всегда рядом с вами, бежит к вам сразу, как позовёшь, очень-очень ориентирован на человека, отлично и с детьми и с другими собаками. нет в нём недостатков и всё тут!