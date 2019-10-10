Знакомит нас сегодня с отличным псом.

Контент-маркетинг
Если вы хотите просто посидеть на лавке и поболтать с друзьями - он посидит с вами, и подождёт, пока докурите, поприветствует тех, кто к вам присоединится, виляя хвостом.
Отличный тусованый парень, который так же, как и вы, никуда не спешит!
Упрется в вас своим задом, сядет на ноги и будет рассматривать периметр. Лаять не будет. Гладьте его по ушам время от времени, потрепите за губу, чмокните в нос, и он будет счастлив. Так мы с ним и сидели на лавочке, пока болтали с работниками. Ему всё по кайфу! Очень любит общество и людей.
Сильно нами залюбленный, невероятно чудесный Самый Лучший Пёс. С трепетом и любовью передадим из своих рук в новые любящие руки!
Самый Лучший Пёс - http://www.pets.ee/hoiupaik/koerad/20840.htm