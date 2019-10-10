Знакомит нас сегодня с отличным псом.

Упрется в вас своим задом, сядет на ноги и будет рассматривать периметр. Лаять не будет. Гладьте его по ушам время от времени, потрепите за губу, чмокните в нос, и он будет счастлив. Так мы с ним и сидели на лавочке, пока болтали с работниками. Ему всё по кайфу! Очень любит общество и людей.