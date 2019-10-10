Видео: премьер-министр Дании рассказала депутатам историю дружбы слона и верблюда. Смеялся весь парламент

Видео с речью датского премьера было опубликовано в Сети. Во время выступления Фредериксен начала говорить о новом законе, согласно которому отдельные виды редких животных запретили использовать в цирке, пишет УНИАН.

Премьер заявила, что власти страны договорились выкупить четырех слонов у одного из цирков, но возникла проблема. Оказалось, что слониха по кличке Али дружит с верблюдом.

«Нам рассказали, что очень важно не разлучать Рамболин и Али. Вот почему нам пришлось взять и его», — рассказала депутатам премьер-министр и не сумела остаться серьезной. Вслед за премьер-министром засмеялся уже весь парламент.