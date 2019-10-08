Есть у нас в приюте отличная собанечка, которой мы дали имя КИКИ

она совершенно не приемлет поводок и ошейник/шлейку, вот вообще, совсем ни в какую: сразу паника, грызня, шок, вопли и прочее всё. Как только перестаёшь оказывать посягательства в эту строну - просто золотая собака, позволяет делать всё, и пузо своё подставит на почесухи, и руки/лицо залижет, в общем всё как полагается делать мелкой весёлой собаке.

В общем, мы смирились с её такой особенностью и дали ей возможность быть собой, учитывая, что и не так-то уж она и плоха. Развесёлая, ласковая псина, которая в начале самом была сильно запугана и принимали мы её на жёсткой фиксации, потому что грызла она вокруг всё живое. Работа проведена с ней огромная, и сейчас она лапочка, которая в поисках дома.

Мы ищем ей дом:

можно частный, можно пАрник, где будет огороженная зона, в которой она сможет резвиться и не отходить от вас ни на шаг. Она будет сажать с вами цветы, косить траву, собирать яблоки и грибы. Ей всё хорошо, кроме поводка, ошейника или шлейки. Ей всё равно до других собак любого пола: с ними она будет играть. Хорошо относится к кошкам. Семья без маленьких детей - будет хорошо (иначе если будут сильно тискать - будет окусываться и реально в целях самозащиты может прикусить активных детей).

В общем, мы уверены, что где-то точно есть её семья! Тем более она мелкая, весом до 10кг.