В общем всё не зря! Из шипучки, у которой была проблема с попой, она выросла в красивейшую и ухоженную кошку благодаря своей новой и замечательной хозяйке! У неё теперь есть друг ЭЛВИС, с которым они неразлучны!

Это просто замечательно, на самом деле, что люди не прошли мимо, и помогли этой кисе. Теперь у неё всё позади и отличная новая жизнь в любви и заботе!

Никогда не проходите мимо животных, которым нужна помощь, постарайтесь им помочь, потому что сами они точно себе помочь нкиак не смогут!

Viktoria, спасибо вам большое за такой отличный дом для этой кисы!

Краткая предыстория:

это - #КотикСпопойДымок, который был спасён с улицы и принесён к нам в клинику Hoiupaiga Loomakliinik. У котика была проблема: выпавшая прямая кишка, уже с частичным некрозом. Врачи нашей клиники подарили котику новую попу, и теперь у кисы всё отлично. В процессе выяснилось, что это девочка.

Теперь её зовут АЛИСА и живёт она в любви и заботе!