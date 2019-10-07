Жуткие кадры: в Эстонии бездушный водитель бросил косулю умирать на дороге

«Человек, который сбил косуль, разбил фары своей машины и несмотря на то, что одно животное еще было живое и дергалось, покинул место происшествия, - написал автор видео. – Я не знаю, каким идиотом надо быть, чтобы оставить одно животное мучиться и другое мертвое животное лежать на дороге».