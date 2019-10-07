Жуткие кадры: в Эстонии бездушный водитель бросил косулю умирать на дороге

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В группе «Märgatud24 Pärnus» в Facebook на выходных было опубликовано видео со сбитыми косулями, одна из которых уже умерла, а другая была на последнем издыхании, пишет Postimees.
«Человек, который сбил косуль, разбил фары своей машины и несмотря на то, что одно животное еще было живое и дергалось, покинул место происшествия, - написал автор видео. – Я не знаю, каким идиотом надо быть, чтобы оставить одно животное мучиться и другое мертвое животное лежать на дороге».
По словам автора видео, вызванный на место охотник сказал, что ранее не поступало сообщение о косулях. Поэтому можно сделать вывож, что виновник никому не сообщил о ДТП.
Автор поста объяснил публикацию видео желанием, чтобы попавший в ДТП водитель увидел эти кадры и осознал последствия своего поступка.