Сб, 5.10.2019
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  • Животному требуется экстренная помощь? Звоните спасателям животных

Животному требуется экстренная помощь? Звоните спасателям животных

Как часто на дорогах бросали кошек, попавших под машину, потому что их некому было спасти? Теперь для этого есть спасатели.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Добровольческая группа спасателей животных провела публичную встречу c жителями Таллинна и его окрестностей, на которой рассказала о своей работе и достижениях за последнее время, пишет Rus.ERR.

В добровольческой группе подмечают, что зачастую люди думают, что животным уже не помочь, и бросают их. Однако добровольцы готовы среагировать на вызов, примчаться на место, забрать животное и попытаться спасти его.

Спасателей животных можно вызвать по номеру 1414. 

В группе спасателей животных сегодня состоят 112 добровольцев. Они имеют свой автопарк в 11 микроавтобусов, оснащенных всем необходимым, и работают почти по всей Эстонии за исключением Ида-Вирумаа и юга страны. 

НКО Loomapäästegrupp действует на добровольной основе и существует только за счет пожертвований. 

Узнать больше о том, как можно помочь спасателям и дальше помогать животным можно здесь.

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