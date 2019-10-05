Животному требуется экстренная помощь? Звоните спасателям животных

В добровольческой группе подмечают, что зачастую люди думают, что животным уже не помочь, и бросают их. Однако добровольцы готовы среагировать на вызов, примчаться на место, забрать животное и попытаться спасти его.

Спасателей животных можно вызвать по номеру 1414.

В группе спасателей животных сегодня состоят 112 добровольцев. Они имеют свой автопарк в 11 микроавтобусов, оснащенных всем необходимым, и работают почти по всей Эстонии за исключением Ида-Вирумаа и юга страны.

НКО Loomapäästegrupp действует на добровольной основе и существует только за счет пожертвований.