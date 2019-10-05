Животному требуется экстренная помощь? Звоните спасателям животных

Добровольческая группа спасателей животных провела публичную встречу c жителями Таллинна и его окрестностей, на которой рассказала о своей работе и достижениях за последнее время, пишет Rus.ERR.
В добровольческой группе подмечают, что зачастую люди думают, что животным уже не помочь, и бросают их. Однако добровольцы готовы среагировать на вызов, примчаться на место, забрать животное и попытаться спасти его.
Спасателей животных можно вызвать по номеру 1414.
В группе спасателей животных сегодня состоят 112 добровольцев. Они имеют свой автопарк в 11 микроавтобусов, оснащенных всем необходимым, и работают почти по всей Эстонии за исключением Ида-Вирумаа и юга страны.
НКО Loomapäästegrupp действует на добровольной основе и существует только за счет пожертвований.
Узнать больше о том, как можно помочь спасателям и дальше помогать животным можно здесь.