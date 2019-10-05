Сб, 5.10.2019

Шесть слонов погибли, пытаясь спасти слоненка и помочь друг другу
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Фото иллюстративное.

ФОТО: Brigitte Hallhuber / PantherMedia / Brigitte Hallhuber

Шесть слонов погибли в водопаде, пытаясь спасти друг друга. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Фото с места гибели шести слонов в Тайланде.

ФОТО: PANUPONG CHANGCHAI / AFP

Инцидент произошел в национальном парке Кхауяй на юге Таиланда. Чиновников на место вызвали из-за группы слонов, которая перегораживала дорогу возле водопада. Через какое-то время у подножия обнаружили труп одного слона, а неподалеку — тела еще пяти особей.

Предположительно, изначально в водопад сорвался слоненок. Спасти его попытались старшие животные, однако в итоге еще пятеро погибли.

Неподалеку от места трагедии на выступе скалы нашли еще двух ослабевших животных. Сейчас местные рейнджеры помогли им выбраться, с ними все в порядке.

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