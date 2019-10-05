Шесть слонов погибли, пытаясь спасти слоненка и помочь друг другу

Фото с места гибели шести слонов в Тайланде. ФОТО: PANUPONG CHANGCHAI / AFP

Инцидент произошел в национальном парке Кхауяй на юге Таиланда. Чиновников на место вызвали из-за группы слонов, которая перегораживала дорогу возле водопада. Через какое-то время у подножия обнаружили труп одного слона, а неподалеку — тела еще пяти особей.

Предположительно, изначально в водопад сорвался слоненок. Спасти его попытались старшие животные, однако в итоге еще пятеро погибли.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9 — Edwin Wiek (@EdwinWiek) 5 октября 2019 г.