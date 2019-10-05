Фото: на пляже обнаружили загадочное трехметровое существо

На пляже Вулакомб английского района Норт-Девон нашли загадочное морское существо, поставившее местных жителей в тупик, сообщает газета The Cornishman.
28 сентября Ричард Уолден гулял по пляжу и наткнулся на необычное существо. Он опубликовал фотографии находки в Facebook-группе "A Place in North Devon" с вопросом: «У вас есть мысли, что это за зверь такой? Думаю, если его растянуть, он будет около трех метров в длину. Наверно, это кальмар или осьминог», передает Lenta.ru.
Вопрос Уолдена озадачил пользователей сети. Они предположили, что это мог быть угорь, кишечник кита или даже инопланетянин.