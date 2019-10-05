Фото: на пляже обнаружили загадочное трехметровое существо

28 сентября Ричард Уолден гулял по пляжу и наткнулся на необычное существо. Он опубликовал фотографии находки в Facebook-группе "A Place in North Devon" с вопросом: «У вас есть мысли, что это за зверь такой? Думаю, если его растянуть, он будет около трех метров в длину. Наверно, это кальмар или осьминог», передает Lenta.ru.