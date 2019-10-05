Между Муху и Сааремаа существует смертельная ловушка для лебедей: число ее жертв пытаются скрыть

Объединение лесных животных Эстонии опубликовали в Facebook фото очередного лебедя со сломанным крылом, которого обнаружили туристы вблизи дамбы. Попавшую в беду птицу доставили к ветеринару, но, к сожалению, помочь оказалось невозможно.

О многих погибших птицах никто так и не узнает, поскольку мертвые тела падают в камыши или в другие места, скрытые от глаз человека.

На странице Общества Вяйкесе Вяйна в Facebook также был опубликован пост, в котором сказано, что у них имеется информация о нескольких случаях, когда убитых от линий электропередач лебедей перемещают так, чтобы их невозможно было внести в статистическую базу данных.