Между Муху и Сааремаа существует смертельная ловушка для лебедей: число ее жертв пытаются скрыть

Пришло время птицам улетать зимовать на юг — должны улетать и лебеди, численность которых в районе водохранилища Вяйкесе вяйна, между островами Сааремаа и Муху, растет. Высоковольтные провода на дамбе за годы ее существования убили немало птиц, в год там погибают сотни лебедей. О проблеме давно известно, пишет Postimees.
Объединение лесных животных Эстонии опубликовали в Facebook фото очередного лебедя со сломанным крылом, которого обнаружили туристы вблизи дамбы. Попавшую в беду птицу доставили к ветеринару, но, к сожалению, помочь оказалось невозможно.
О многих погибших птицах никто так и не узнает, поскольку мертвые тела падают в камыши или в другие места, скрытые от глаз человека.
На странице Общества Вяйкесе Вяйна в Facebook также был опубликован пост, в котором сказано, что у них имеется информация о нескольких случаях, когда убитых от линий электропередач лебедей перемещают так, чтобы их невозможно было внести в статистическую базу данных.
Ситуацию можно было бы улучшить, если бы Министерство окружающей среды и управляющий электросетью Elering предприняли бы шаги, чтобы заменить провода на подводный кабель.