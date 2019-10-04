Ищут свидетелей: в Таллинне нерадивый хозяин выкинул на улицу четырех больных персов

"На следующий день в приют еще одного принесли с опухолями во рту и гниющей лапой. Все в ужасном и запущенном состоянии", – говорит защитник животных Дмитрий Булойчик. По его словам, в другой Таллиннский приют (PETS) также была доставлена похожая кошка, возрастом около пяти лет. Возможно, она была брошена тем же хозяином.