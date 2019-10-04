Ищут свидетелей: в Таллинне нерадивый хозяин выкинул на улицу четырех больных персов

На небольшой поляне недалеко от автобусной остановки Каларанд в Таллинне были найдены четыре кошки предположительно персидской породы.
Найденные кошки - все самки - были доставлены в приют для животных на Пальяссааре. Возраст большинства - старше пяти лет.
"На следующий день в приют еще одного принесли с опухолями во рту и гниющей лапой. Все в ужасном и запущенном состоянии", – говорит защитник животных Дмитрий Булойчик. По его словам, в другой Таллиннский приют (PETS) также была доставлена похожая кошка, возрастом около пяти лет. Возможно, она была брошена тем же хозяином.
У всех кошек наблюдаются проблемы со здоровьев - воспаления ушей, глаз и прочее.
Защитники животных подозревают злой умысел и просят людей, которые узнают животных или видели, как их оставляли на улице, связаться с приютом для животных Пальясааре по телефону +372 5141431.
Узнать о животных, ищущих новый дом, можно на странице приюта.