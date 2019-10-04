Пт, 4.10.2019
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  • Ищут свидетелей: в Таллинне нерадивый хозяин выкинул на улицу четырех больных персов

Ищут свидетелей: в Таллинне нерадивый хозяин выкинул на улицу четырех больных персов

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Кошки были найдены недалеко от остановки Каларанд в Таллинне.

ФОТО: Кошки Эстонии (Kassid Eestis) / facebook

На небольшой поляне недалеко от автобусной остановки Каларанд в Таллинне были найдены четыре кошки предположительно персидской породы.

ФОТО: Кошки Эстонии (Kassid Eestis) / facebook

Найденные кошки - все самки - были доставлены в приют для животных на Пальяссааре. Возраст большинства - старше пяти лет. 

"На следующий день в приют еще одного принесли с опухолями во рту и гниющей лапой. Все в ужасном и запущенном состоянии", – говорит защитник животных Дмитрий Булойчик. По его словам, в другой Таллиннский приют (PETS) также была доставлена похожая кошка, возрастом около пяти лет. Возможно, она была брошена тем же хозяином. 

У всех кошек наблюдаются проблемы со здоровьев - воспаления ушей, глаз и прочее. 

Защитники животных подозревают злой умысел и просят людей, которые узнают животных или видели, как их оставляли на улице, связаться с приютом для животных Пальясааре по телефону +372 5141431.  

Узнать о животных, ищущих новый дом, можно на странице приюта.

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