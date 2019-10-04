Видео: как мышь победила кота и заставила его убегать

На кадрах видно, как черно-рыже-белый кот замечает мышь, бегущую вдоль темной улицы. Он решает напасть на нее, прыгает в сторону грызуна и хватает его за хвост. Однако вместо того, чтобы сдаться, мышь внезапно бросается на преследователя и шипит на него.