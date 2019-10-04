Видео: как мышь победила кота и заставила его убегать

В турецком Стамбуле прохожие засняли на видео, как мышь прогнала кота, который собирался ее съесть. На ролик обратило внимание издание Daily Mail, пишет Lenta.ru.
На кадрах видно, как черно-рыже-белый кот замечает мышь, бегущую вдоль темной улицы. Он решает напасть на нее, прыгает в сторону грызуна и хватает его за хвост. Однако вместо того, чтобы сдаться, мышь внезапно бросается на преследователя и шипит на него.
Опешивший кот отступает, а грызун убегает прочь, скрываясь в трещине в стене ближайшего здания. За кадром слышен смех прохожего, снявшего ролик.