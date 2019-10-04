Отметь праздник, принес котам и собакам поесть!

Триqну Прикс, руководитель Varjupaikade MTÜ, приглашает сегодня всех заинтересованных посетить приюты для животных. «Благодаря замечательным спонсорам будем встречать гостей с угощениями. Предлагаем посмотреть на помещения для содержания кошек, которые будут благодарны пожертвованиям – приветствуются сухой корм, консервы и песок для туалета».

Приюты принимают помощь от доброжелателей каждый день, при этом поддержать их можно не только материальными вещами, но и работая волонтером. Например, сотрудники KIKA, крупнейшей сети зоомагазинов в Эстонии, посещают в День животных различные приюты по всей Эстонии, чтобы помочь их работникам провести там уборку и подготовиться к приему посетителей - в Таллинне, Пярну и Пяйтеском парке животных, принадлежащем MTÜ Ayda в Ида-Вирумаа. Приюты Varjupaikade MTÜ помимо Таллинна и Пярну также находятся в Вильянди, Валга, Выру, Хаапсалу и Раквере.

Кроме того, Varjupaikade MTÜ по традиции провозгласило октябрь «месяцем черной кошки». В связи с этим плата за то, чтобы забрать из приюта черную или черно-белую кошку, в октябре будет составлять всего один евро. Продолжающаяся шесть лет традиция началась из-за того, что черные кошки, как правило, задерживаются в приютах дольше, чем остальные. Октябрь, когда в честь Дня защиты животных домашним любимцам уделяется дополнительное внимание – хорошее время, чтобы до наступления холодов взять в теплую комнату нового черного (или черно-белого) члена семьи.