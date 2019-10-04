Сбежавшие из цирка зебры создали хаос на немецком автобане

Под Ростоком в Германии сбежали две цирковые зебры. Животные выскочили на автобан, где спровоцировали хаос и аварию, пишет Postimees.
Как зебры оказались на свободе, неизвестно. Местная полиция в социальных сетях предупредила водителей, что на автобане А20 бегают зебры, одна из которых уже спровоцировала аварию. Контактное лицо полиции уточнило Deutsche Wellele, что заметивший животное водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с животным, и получил удар сзади. В аварии, к счастью никто не пострадал.
Позже зебр заставили уйти со скоростного шоссе, и одну из них удалось усыпить. И вторую зебру пытались поймать живой, но она погибла. Как, этого полиция уточнять не захотела. Оставшуюся в живых беглянку вернули обратно в цирк.