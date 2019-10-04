Сбежавшие из цирка зебры создали хаос на немецком автобане

Как зебры оказались на свободе, неизвестно. Местная полиция в социальных сетях предупредила водителей, что на автобане А20 бегают зебры, одна из которых уже спровоцировала аварию. Контактное лицо полиции уточнило Deutsche Wellele, что заметивший животное водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с животным, и получил удар сзади. В аварии, к счастью никто не пострадал.