Власти Нарвы хотят обязать горожан стерилизовать кошек

Директор хозяйственного департамента Елена Скулачева объяснила необходимость изменения городских правил содержания домашних животных не только изменениями законодательных актов страны, но и указала на то, что для города актуальна проблема с бродячими животными, особенно с кошками.

Самый известный в Ида-Вирумаа зоозащитник Ксения Клочкова, держащая в регионе приют для крупных животных, сказала, что проблема с бесконтрольным размножением животных остро стоит не только в Нарве, она характерна для всего Северо-Востока.

Специалисты считают, что простое изменение правил без финансовой поддержки и разъяснительной работы не изменит ситуацию с бесконтрольным размножением кошек в городе.