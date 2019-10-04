Пт, 4.10.2019
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Власти Нарвы хотят обязать горожан стерилизовать кошек

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Брошенные котят в Нарва-Йыэсуу.

ФОТО: Jaan Metsis

Городская управа Нарвы разработала проект поправок к правилам содержания домашних животных, вписав в них обязательную стерилизацию кошек и котов, пишет Rus.Err.

Директор хозяйственного департамента Елена Скулачева объяснила необходимость изменения городских правил содержания домашних животных не только изменениями законодательных актов страны, но и указала на то, что для города актуальна проблема с бродячими животными, особенно с кошками. 

Самый известный в Ида-Вирумаа зоозащитник Ксения Клочкова, держащая в регионе приют для крупных животных, сказала, что проблема с бесконтрольным размножением животных остро стоит не только в Нарве, она характерна для всего Северо-Востока.

Специалисты считают, что простое изменение правил без финансовой поддержки и разъяснительной работы не изменит ситуацию с бесконтрольным размножением кошек в городе. 

Согласно новым правилам от стерилизации освободят тех, кто профессионально занимается разведением животных, в случае медицинских противопоказаний.

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