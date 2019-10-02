Кошке с неврологической проблемой нужна поддержка в сборе средств на жизненно важное обследование

Беллия - одна из кошек с серьезной неврологической проблемой. Увеличенное глазное яблоко кошки и мягкая походка указывают на проблемы с мозгом, и только дорогостоящие исследования могут помочь прояснить ситуацию, пишет Lemmik.
"Мы можем доставить Беллию в клинику для проведения МРТ головного мозга. Цена исследования довольно кусачая, но поскольку Беллия очень смелая, хорошая, общительная, милая и веселая кошка, мы ни в коем случае не можем говорить, что она не стоит того», - сообщил в социальных сетях приют для животных Pesaleidja.
Жизненно необходимое кошке МРТ-обследование стоит примерно 570 евро. Для некоммерческого объединения это крайне большая сумма, поэтому добровольцы нуждаются в помощи друзей кошек, чтобы помочь Беллии.
Каждое крошечное пожертвование очень важно для кошки. Если вы можете помочь Беллии, здесь можно выбрать подходящий вам вариант:
Сделать пожертвование можно, позвонив на телефон пожертвований Pesaleidja:
900 0950 - цена звонка 50€
900 0915 - цена звонка 15€
900 0905 - цена звонка 5€
Также можно перечислить пожертвование на счет Pesaleidja MTÜ:
EE102200221063071211 Swedbank
EE941010220247756220 SEB Pank
EE351700017003105966 Luminor Bank
EE647700771001866844 LHV Pank
В пояснении нужно написать «Bellia»