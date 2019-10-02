Ср, 2.10.2019
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Кошке с неврологической проблемой нужна поддержка в сборе средств на жизненно важное обследование

Bellia

ФОТО: MTÜ PESALEIDJA

Беллия - одна из кошек с серьезной неврологической проблемой. Увеличенное глазное яблоко кошки и мягкая походка указывают на проблемы с мозгом, и только дорогостоящие исследования могут помочь прояснить ситуацию, пишет Lemmik.

"Мы можем доставить Беллию в клинику для проведения МРТ головного мозга. Цена исследования довольно кусачая, но поскольку Беллия очень смелая, хорошая, общительная, милая и веселая кошка, мы ни в коем случае не можем говорить, что она не стоит того», - сообщил в социальных сетях приют для животных Pesaleidja.

Жизненно необходимое кошке МРТ-обследование стоит примерно 570 евро. Для некоммерческого объединения это крайне большая сумма, поэтому добровольцы нуждаются в помощи друзей кошек, чтобы помочь Беллии.

Каждое крошечное пожертвование очень важно для кошки. Если вы можете помочь Беллии, здесь можно выбрать подходящий вам вариант:

Сделать пожертвование можно, позвонив на телефон пожертвований Pesaleidja:

900 0950 - цена звонка 50€

900 0915 - цена звонка 15€

900 0905 - цена звонка 5€

Также можно перечислить пожертвование на счет Pesaleidja MTÜ:

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

EE647700771001866844 LHV Pank

В пояснении нужно написать «Bellia»

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