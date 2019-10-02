Кошке с неврологической проблемой нужна поддержка в сборе средств на жизненно важное обследование

"Мы можем доставить Беллию в клинику для проведения МРТ головного мозга. Цена исследования довольно кусачая, но поскольку Беллия очень смелая, хорошая, общительная, милая и веселая кошка, мы ни в коем случае не можем говорить, что она не стоит того», - сообщил в социальных сетях приют для животных Pesaleidja.