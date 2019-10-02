Ср, 2.10.2019
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  • Фото: рядом с эстонско-латвийской границей нахальный медведь мешает дорожному строительству

Фото: рядом с эстонско-латвийской границей нахальный медведь мешает дорожному строительству

Медведь

ФОТО: Jarek Jõepera

Управляюще государственными лесами в Латвии предприятие Latvijas valsts meži (LVM) поделилось в социальных сетях фотографиями медвежьих следов, пишет Postimees.

Косолапый контролирует строительство дороги в районе города Валка, наводя страх на строителей.

По информации LVM, медведь посещал строительную площадку с самого начала работ, доставляя строителям было много головных болей.

Лесной хищник саботирует строительные  работы, опрокидывая дорожные знаки и лазая вверх и вниз по склонам.

Своими глазами никто медведя не видел, но судя по следам это не самый крупный экземпляр, да и большого ущерба своими действиями он не нанес.

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