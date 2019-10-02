Фото: рядом с эстонско-латвийской границей нахальный медведь мешает дорожному строительству

Косолапый контролирует строительство дороги в районе города Валка, наводя страх на строителей.

По информации LVM, медведь посещал строительную площадку с самого начала работ, доставляя строителям было много головных болей.

Лесной хищник саботирует строительные работы, опрокидывая дорожные знаки и лазая вверх и вниз по склонам.