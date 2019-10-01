В октябре приюты для животных отдают черных кошек за символическую плату в 1 евро

В октябре приюты для животных Varjupaikade MTÜ проводят месяц черной кошки и предлагают возможность взять черного кота не за 35 евро, а за символический 1 евро.
Кампания сконцентрируется на черных кошках потому, что для них найти новый дом сложнее, чем для других, сказала руководитель Varjupaikade MTÜ Трийну Прикс. «Угольно-черные и черно-белые коты не так привлекают внимание желающих взять животное из приюта, как рыжие, белоснежные или разноцветные. По-прежнему существует суеверие, что черный кот приносит неудачу, что незаслуженно подорвало их репутацию», - цитирует ее портал Rus.ERR.
Месяц черной кошки в приютах для животных проводят в шестой раз: в октябре прошлого года из 108 черных кошек, живущих в приютах, дом нашли 52, а в этом году в семи приютах Varjupaikade MTÜ хозяев ждут 77 черных котов.