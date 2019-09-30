Ветеринар: домашние кошки могут подхватить вирус кошачьей чумы или герпеса
Если кошки не выходят гулять на улицу, то это не значит, что их не нужно вакцинировать от вирусных заболеваний, передает rus.err.ee.
"Кошкам нужно проводить дегельминтизацию (глистогонную профилактику), а также вакцинировать от наиболее часто встречающихся болезней. Например, от вируса герпеса, вызывающего заболевание верхних дыхательных путей и кошачьей чумы", - посоветовала ветеринар Ольга Альджанова-Кондина в программе "Кофе+" на ETV+, добавив, что эти вирусы можно принести домой даже на обуви или на руках.
По словам Альджановой-Кондиной, у домашних кошек риск заболеть ниже, но он существует.
Как отметила ветеренар, вскоре в Эстонии откроется клиника, которая специализируется только на кошках, что позволит специалистам уделять больше времени изучению заболеваний кошек.