Пн, 30.09.2019
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  • Ветеринар: домашние кошки могут подхватить вирус кошачьей чумы или герпеса

Ветеринар: домашние кошки могут подхватить вирус кошачьей чумы или герпеса
В Эстонии откроется клиника для кошек

Кошка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Если кошки не выходят гулять на улицу, то это не значит, что их не нужно вакцинировать от вирусных заболеваний, передает rus.err.ee.

"Кошкам нужно проводить дегельминтизацию (глистогонную профилактику), а также вакцинировать от наиболее часто встречающихся болезней. Например, от вируса герпеса, вызывающего заболевание верхних дыхательных путей и кошачьей чумы", - посоветовала ветеринар Ольга Альджанова-Кондина в программе "Кофе+" на ETV+, добавив, что эти вирусы можно принести домой даже на обуви или на руках.

По словам Альджановой-Кондиной, у домашних кошек риск заболеть ниже, но он существует.

Как отметила ветеренар, вскоре в Эстонии откроется клиника, которая специализируется только на кошках, что позволит специалистам уделять больше времени изучению заболеваний кошек.

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