Ветеринар: домашние кошки могут подхватить вирус кошачьей чумы или герпеса

"Кошкам нужно проводить дегельминтизацию (глистогонную профилактику), а также вакцинировать от наиболее часто встречающихся болезней. Например, от вируса герпеса, вызывающего заболевание верхних дыхательных путей и кошачьей чумы", - посоветовала ветеринар Ольга Альджанова-Кондина в программе "Кофе+" на ETV+, добавив, что эти вирусы можно принести домой даже на обуви или на руках.