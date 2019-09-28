Видео: сотни дельфинов выбросились на берег курорта

Местные жители, туристы и работники центра океанографии носили воду животным, пытаясь их спасти. Дельфинов также пытались затянуть обратно в океан, но некоторые из них вернулись.

Власти островов призвали испанских экспертов помочь определить, почему млекопитающие подвергли себя подобной участи. Ученые взяли пробы тканей мертвых дельфинов, чтобы попытаться установить причины случившегося.

Последний массовый выброс дельфинов на берег произошел в Новой Зеландии в ноябре прошлого года.

Принято считать, что чаще всего дельфины выбрасываются на берег в одиночку. Это случается, когда они теряют ориентацию или страдают от какого-либо заболевания, инфекции или раны.

При этом ученым до сих пор не известны причины подобных массовых самоубийств морских млекопитающих. Как правило, они происходят с дельфинами, живущими вдали от берегов, а не у береговой линии.