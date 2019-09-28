Медведь Проша по-прежнему ждет российской визы

В Таллиннском зоопарке давно нет бурых медведей, однако сейчас появилась причина посетить старые медвежьи клетки, так как именно в них ждет российской визы молодой медведь Проша, который этим летом пугал жителей Валгамаа, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Прогнозировать дату я не осмелюсь. В наших интересах оформить все как можно скорее, и отправить животное в Россию при первой возможности", – сказал куратор коллекции Таллиннского зоопарка Тынис Тасане.
Медведь привык к своему временному дому и постоянным зрителям. "Этот медведь легко приспосабливается, ничего не боится, гуляет в клетке, иногда проверяет прутья клетки, замки, вдруг какой-то из них открыт", – добавил Тасане.