Медведь Проша по-прежнему ждет российской визы

В Таллиннском зоопарке давно нет бурых медведей, однако сейчас появилась причина посетить старые медвежьи клетки, так как именно в них ждет российской визы молодой медведь Проша, который этим летом пугал жителей Валгамаа, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".