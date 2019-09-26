Уникальный снимок читателя: в кадр попали сразу четыре медведя

По словам опубликовавшей снимок медведей Марики Пексар, обычно в объектив лесной камеры попадают лоси и косули, а вот медведица с медвежатами впервые.

Пексар говорит, что в том районе разгуливают и другие косолапые. «В этом году камера засняла медведя. В деревне Лыо и сама видела одного медведя, когда возвращалась домой, - рассказывает она. - Насколько мне известно, пока они никому не причиняли вреда».