Видео: в лесах Алатагузе разгуливает медвежий выводок

Установленная в лесу в Алатагузе камера видеонаблюдения за природой запечатлела большую семью медведей: медведицу с тремя медвежатами, все из которых были одинакового размера, а значит появились на свет прошлой зимой, пишет Postimees.
"Еды, которую удается найти в лесу, с наступлением осени становится все меньше. И матери-медведице и ее потомству остается еще месяц на питание, за это время они должны добиться требуемого для зимней спячки жирового слоя", - пишет Ахто Тяпси на сайте Looduskalender.
По его словам, залечь в спячку медведи должны примерно во второй половине октября, но все будет зависеть от погоды.