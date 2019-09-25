Видео: в лесах Алатагузе разгуливает медвежий выводок

"Еды, которую удается найти в лесу, с наступлением осени становится все меньше. И матери-медведице и ее потомству остается еще месяц на питание, за это время они должны добиться требуемого для зимней спячки жирового слоя", - пишет Ахто Тяпси на сайте Looduskalender.