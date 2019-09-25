Ср, 25.09.2019

Видео: в лесах Алатагузе разгуливает медвежий выводок

Медведи

ФОТО: Kuvatõmmis

Установленная в лесу в Алатагузе камера видеонаблюдения за природой запечатлела большую семью медведей: медведицу с тремя медвежатами, все из которых были одинакового размера, а значит появились на свет прошлой зимой, пишет Postimees.

"Еды, которую удается найти в лесу, с наступлением осени становится все меньше. И матери-медведице и ее потомству остается еще месяц на питание, за это время они должны добиться требуемого для зимней спячки жирового слоя", - пишет Ахто Тяпси на сайте Looduskalender. 

По его словам, залечь в спячку медведи должны примерно во второй половине октября, но все будет зависеть от погоды.

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