Видео: в Таллинне две овчарки напугали людей

На пляже действительно без присмотра бегали две овчарки. Как сообщает МуПо, собаки не вели себя агрессивно, но их размеры пугали прохожих. Патруль связался с приютом для животных, которые уже были в курси ситуации и обещали отправить на место ловца собак.