Ср, 25.09.2019
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  • Видео: в Таллинне две овчарки напугали людей

Видео: в Таллинне две овчарки напугали людей

Вчера взолнованный гражданин сообщил находившимся на улице Пелгуранна в Пыхья-Таллинне инспекторам МуПо, что на пляже Штромка бегают большие овчарки и пугают людей.

На пляже действительно без присмотра бегали две овчарки. Как сообщает МуПо, собаки не вели себя агрессивно, но их размеры пугали прохожих. Патруль связался с приютом для животных, которые уже были в курси ситуации и обещали отправить на место ловца собак.

Сотрудники МуПо следили за передвигающимися по променаду в сторону Хааберсти собаками, чтобы при необходимости сообщить ловцу точные координаты. Ловец прибыл быстро и поймал собак.

МуПо напоминает, что согласно предписанию по содержанию собак и кошек в Таллинне владелец должен избегать возможности того, что животное покинет территорию или нападет на других животных и людей.

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