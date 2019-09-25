Видео: в Таллинне две овчарки напугали людей

Вчера взолнованный гражданин сообщил находившимся на улице Пелгуранна в Пыхья-Таллинне инспекторам МуПо, что на пляже Штромка бегают большие овчарки и пугают людей.
На пляже действительно без присмотра бегали две овчарки. Как сообщает МуПо, собаки не вели себя агрессивно, но их размеры пугали прохожих. Патруль связался с приютом для животных, которые уже были в курси ситуации и обещали отправить на место ловца собак.
Сотрудники МуПо следили за передвигающимися по променаду в сторону Хааберсти собаками, чтобы при необходимости сообщить ловцу точные координаты. Ловец прибыл быстро и поймал собак.
МуПо напоминает, что согласно предписанию по содержанию собак и кошек в Таллинне владелец должен избегать возможности того, что животное покинет территорию или нападет на других животных и людей.