Морж потопил российскую военную лодку

Инцидент произошел во время совместной экспедиции Северного флота РФ и Русского географического общества к архипелагу Земля Франца-Иосифа – на шлюпку исследователей напала моржиха, защищавшая своих детенышей, пишет портал "Сегодня".

"Лодка ушла ко дну", – констатировали в пресс-службе Русского географического общества.

В организации добавили, что никто из членов экипажа не пострадал – все участники высадки благополучно добрались до берега.

В пресс-службе ВМФ РФ подтвердили факт встречи с моржихой, но отрицают то, что шлюпка затонула.

"При высадке на мысе Геллера группе исследователей пришлось спасаться от самки моржа, которая оберегая своих детенышей, напала на экспедиционную шлюпку. Серьезных неприятностей удалось избежать, благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих Северного флота, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда", – сообщили военные.