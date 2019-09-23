Стала известна дальнейшая судьба медведя Проши, пришедшего в Эстонию из России

«Я думаю, что до передачи Проши России пройдет еще около месяца, - сказал BNS директор зоопарка Тийт Маран. - Страшно сложно прогнозировать, поначалу говорили о двух неделях, затем о трех месяцах, но я хочу как можно быстрее от него отделаться, но это зависит от бюрократических процессов».

В Валга разгуливали медведи Поля и Проша. ФОТО: Monika Kaur

По словам Марана, пойманный в середине августа Проша по-прежнему находится в изоляции в Таллиннском зоопарке, но его иногда выпускают погулять. «Он ждет, когда его заберут. После этого он месяц проведет в России в карантине, а затем его выпустят на природу. По словам россиян, он будет жить в Марий Эл», - сказал Маран.

По словам директора зоопарка, с российской стороны работа с документацией достигла достаточно далекой стадии. «Ситуация странная, потому что медведь поступил к нам без документов. Это нестандартная ситуация, она осложняет оформление бумаг. Оно зависит от многого, нужно определить, как именно его доставят в Россию. Пока что колеблются между разными вариантами — воздушным или наземным транспортом, но, скорее всего, все-таки наземным, - сказал Маран. - Все, что выходит за пределы обычных каналов, оказывается на удивление странным. Вопросов, которые нужно решить вместе с российской стороной, много, но, к счастью, похоже, что российская сторона настроена благожелательно и хочет их решить».

Вместе с Прошей в Эстонию из России пришла и его сестра Поля, но ее в Эстонии больше не видели. Заведующий бюро охотничьего дела и водного ценоза департамента окружающей среды Аймар Ракко сказал BNS в пятницу, что в департамент не поступало никаких сообщений о Поле. «Я не хочу ничего утверждать окончательно — в любом случае, если она объявится, мы ее поймаем. Можно предположить, что она ушла куда-то или с ней что-то еще произошло. Ее не видели, о ней не поступало ни одного сигнала. Что не значит, что она никогда не сможет появиться, но вероятность постоянно снижается», - сказал Ракко.