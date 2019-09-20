Крошечный пингвин проплыл 2500 км из Новой Зеландии в Австралию

Истощенный пингвин из национального природного парка Фьордленд в Новой Зеландии был обнаружен 10 июля среди камней на мелководье, у побережья Австралии, в 170 км к западу от Мельбурна. Крошечный пингвин преодолен путь в 2500 км.
Пингвина доставили в Мельбурнский зоопарк, где он восстанавливался в течение восьми недель. Работники зоопарка откармливали птицу, пока она не набрала вес и не начала поглощать еду с удовольствием. По словам главы ветеринарной службы, животное ело 20-25% от собственного веса в день — поразительный аппетит для пингвина.
После того, как вес пингвина пришел в норму — обычно она составляет около 3,5 кг — птицу отправили в природный парк на острое Филлип. Там пингвин должен был нарастить свои плавательные мышцы в больших бассейнах, готовясь к путешествию обратно, в Новую Зеландию. Птицу выпустили на волю в этом месяце.
Работники зоопарка надеются, что пингвин вернется домой и размножится: мировая популяция диких малых пингвинов составляет лишь 4000-5600 особей, так что вид считается уязвимым.