Крошечный пингвин проплыл 2500 км из Новой Зеландии в Австралию

Пингвина доставили в Мельбурнский зоопарк, где он восстанавливался в течение восьми недель. Работники зоопарка откармливали птицу, пока она не набрала вес и не начала поглощать еду с удовольствием. По словам главы ветеринарной службы, животное ело 20-25% от собственного веса в день — поразительный аппетит для пингвина.

После того, как вес пингвина пришел в норму — обычно она составляет около 3,5 кг — птицу отправили в природный парк на острое Филлип. Там пингвин должен был нарастить свои плавательные мышцы в больших бассейнах, готовясь к путешествию обратно, в Новую Зеландию. Птицу выпустили на волю в этом месяце.