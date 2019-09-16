Увидите это насекомое в саду, не пугайтесь: в Эстонии обнаружен новый вид

Нашли богомола на площадке детского сада шестилетние Хейси и Мадис, они отнесли диковинное создание воспитателю.

Сейчас же зоолог Тартуского университета подтвердил, что речь идет о Mantis religiosa или богомоле обыкновенном. Данный вид ранее в Эстонии не был обнаружен.

Однако, по словам зоолога Виллу Соона, появление насекомого не удивительно. "Так как он уже проживает какое-то время в Латвии и Литве, это был лишь вопрос времени, когда он появится в Эстонии".

Теперь ученые намерены с помощью пробы ДНК насекомого узнать, из какого именно региона оно к нам пожаловало.