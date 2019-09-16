Увидите это насекомое в саду, не пугайтесь: в Эстонии обнаружен новый вид

Нашли богомола на площадке детского сада шестилетние Хейси и Мадис, они отнесли диковинное создание воспитателю.
Сейчас же зоолог Тартуского университета подтвердил, что речь идет о Mantis religiosa или богомоле обыкновенном. Данный вид ранее в Эстонии не был обнаружен.
Однако, по словам зоолога Виллу Соона, появление насекомого не удивительно. "Так как он уже проживает какое-то время в Латвии и Литве, это был лишь вопрос времени, когда он появится в Эстонии".
Теперь ученые намерены с помощью пробы ДНК насекомого узнать, из какого именно региона оно к нам пожаловало.
В Европе северная граница расселения вида проходит по линии 50-й параллели северной широты, через такие страны и регионы, как: Франция, Бельгия, южная Германия, Тироль, Австрия, Чехия, Словакия, южная Польша, лесостепь Украины, юг России. Впрочем, в конце XX века ареал стал понемногу расширяться на север. По состоянию на 2012 год богомол обыкновенный стал многочисленным на севере Германии, появился в Белоруссии и Латвии.
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