История лисят, мать которых застрелили, закончилась хорошо

После того, как осиротевшие лисята были обнаружены людьми в июне этого года, их разместили в приюте для животных. Во вторник, 10 сентября, их выпустили на природу.

"На территории, где их выпустили, нет поблизости жилых районов. Там достаточно места и, похоже, с добычей тоже все в порядке", - рассказала эксперт по охране животных Миркка Ноусиайнен.

Ноусиайнен считает, что лисята отлично будут чувствовать себя на свободе. Уже в приюте они ловили грызунов. "Инстинкт в порядке и охотиться они умеют".

На новой территории обитания лисят хотят установить видеокамеру, с помощью которой можно будет узнавать, как идут дела у животных.