В Таллинне устроили внезапную проверку владельцев собак: теперь их будут проверять постоянно

Старейшина района Андре Ханимяги сказал, что основной целью было напомнить владельцем домашних питомцев, что в общественных местах за ними нужно убирать. «Убирать и поддерживать порядок за своим любимцем должно быть элементарным, но, к сожалению, не все это понимают. В связи с этим, в сотрудничестве с Муниципальной полицией было решено сегодня рано утром напомнить владельцем домашних животных о необходимости убирать за ними», – сказал старейшина, по словам которого это является большой проблемой для местных жителей.