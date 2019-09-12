В Таллинне устроили внезапную проверку владельцев собак: теперь их будут проверять постоянно

Сегодня рано утром работники управы столичного района Хааберсти в сотрудничестве с муниципальной полицией проконтролировали, как владельцы домашних животных придерживаются правил при выгуле своих домашних животных.
Старейшина района Андре Ханимяги сказал, что основной целью было напомнить владельцем домашних питомцев, что в общественных местах за ними нужно убирать. «Убирать и поддерживать порядок за своим любимцем должно быть элементарным, но, к сожалению, не все это понимают. В связи с этим, в сотрудничестве с Муниципальной полицией было решено сегодня рано утром напомнить владельцем домашних животных о необходимости убирать за ними», – сказал старейшина, по словам которого это является большой проблемой для местных жителей.
Владельцем домашних животных объяснили причину утренней проверки, и тем, чьи собаки бегали без поводка напомнили, что в целях обеспечения безопасности окружающих, следует в общественном месте держать собаку на поводке. «В основном нам встречались жители, которые запаслись пакетиками и подтвердили нам, что убирать за своим любимцем нужно обязательно. В сотрудничестве с Муниципальной полицией и местными жителями, мы хотим донести это до всех владельцев домашних животных», – продолжил Ханимяги.
Старейшина добавил, что это не первая и не последняя проверка в районе.