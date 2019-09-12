Чт, 12.09.2019
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  • В Таллинне устроили внезапную проверку владельцев собак: теперь их будут проверять постоянно

В Таллинне устроили внезапную проверку владельцев собак: теперь их будут проверять постоянно

Harjumaa politsei kasutas koera peal käeraudu

ФОТО: Roger Kumm / @roger_kumm / Twitter

Сегодня рано утром работники управы столичного района Хааберсти в сотрудничестве с муниципальной полицией проконтролировали, как владельцы домашних животных придерживаются правил при выгуле своих домашних животных.

Старейшина района Андре Ханимяги сказал, что основной целью было напомнить владельцем домашних питомцев, что в общественных местах за ними нужно убирать. «Убирать и поддерживать порядок за своим любимцем должно быть элементарным, но, к сожалению, не все это понимают. В связи с этим, в сотрудничестве с Муниципальной полицией было решено сегодня рано утром напомнить владельцем домашних животных о необходимости убирать за ними», – сказал старейшина, по словам которого это является большой проблемой для местных жителей.

Во время утренней проверки работники управы Хааберсти и сотрудники МуПо напомнили жителям района о правилах выгулах питомцев.

ФОТО: Haabersti linnaosavalitsus

Владельцем домашних животных объяснили причину утренней проверки, и тем, чьи собаки бегали без поводка напомнили, что в целях обеспечения безопасности окружающих, следует в общественном месте держать собаку на поводке. «В основном нам встречались жители, которые запаслись пакетиками и подтвердили нам, что убирать за своим любимцем нужно обязательно. В сотрудничестве с Муниципальной полицией и местными жителями, мы хотим донести это до всех владельцев домашних животных», – продолжил Ханимяги.

Старейшина добавил, что это не первая и не последняя проверка в районе.

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