Москвичам посоветовали обеспечить жильем енотов

Помещение необходимо специально оборудовать, в обязательном порядке предусмотрев места для игр и лазания енотов, например, специальные канаты. При выборе предметов обстановки комнаты, где будет содержаться питомец, ветеринары рекомендуют остановиться на вариантах с эффектом «антикоготь».

«Енот-полоскун — животное милое, но сложное в содержании. Для его содержания желательно выделить отдельную комнату с оборудованной просторной клеткой, где питомец будет находиться ночью или при отсутствии хозяев дома», — отмечается в сообщении ведомства.

Владельцам енотов рекомендовали исключить доступ питомцев к проводам, розеткам и бытовой технике, а также посоветовали держать окна закрытыми. «Еноты инстинктивно осматривают все щели и могут без проблем оторвать плинтусы, обои и плитку, а также испортить мебель или получить удар током», — предупредили в комитете ветеринарии Москвы, добавив, что другие домашние питомцы, например, птицы и мелкие грызуны, могут стать добычей енота-полоскуна.