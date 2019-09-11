Единственную из выведенных в Эстонии пород собак признали на международном уровне

Для признания породы было необходимо организовать международный смотр эстонских гончих. В августе прошлого года Эстонский кинологический союз организовал в Луйге выставку, в которой приняло участие сто собак из разных стран.

"Успешно проведенный смотр стал важной вехой в процессе международного признания породы", – рассказала президент Эстонского кинологического союза Хелен Тонксон, а также добавила, что процесс подготовки включал системную селекционную работу, сбор данных о популяции и анализ.