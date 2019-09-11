Единственную из выведенных в Эстонии пород собак признали на международном уровне

Эстонская гончая – единственная из выведенных в Эстонии пород собак – получила предварительное признание Международной кинологической федерации, что является важным для Эстонии решением, так как породы собак являются частью культурного наследия страны, пишет Rus.ERR.
Для признания породы было необходимо организовать международный смотр эстонских гончих. В августе прошлого года Эстонский кинологический союз организовал в Луйге выставку, в которой приняло участие сто собак из разных стран.
"Успешно проведенный смотр стал важной вехой в процессе международного признания породы", – рассказала президент Эстонского кинологического союза Хелен Тонксон, а также добавила, что процесс подготовки включал системную селекционную работу, сбор данных о популяции и анализ.
В декабре этого года исполняется 65 лет с момента первого подтверждения стандарта породы.