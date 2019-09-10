Вакцина предотвращает распространение малярии, однако не помогает больному легче преодолеть недуг. На фото: распространители малярии - комары. ФОТО: AP / Scanpix

Мир в состоянии избавиться от малярии в течение жизни одного поколения, говорится в новом докладе, подготовленном экспертами для Всемирной организации здравоохранения.

Малярия остается одной из старейших и серьезнейших причин смертности, особенно детской.

Ежегодно этой болезнью заболевают более 200 миллионов человек.

В докладе, опубликованном в журнале «Ланцет», говорится, что полное искоренение малярии больше не является несбыточной мечтой. Однако на ликвидацию разносчиков этой опаснейшей инфекции потребуются дополнительные ассигнования в размере 2 миллиардов долларов в год.

Что такое малярия?

Возбудителями малярии являются простейшие из рода Plasmodium. Эти паразиты распространяются малярийными комарами, кусающими человека.

У инфицированного человека наблюдаются высокая температура, лихорадка и озноб. Плазмодии поражают в первую очередь печень и эритроциты крови, вызывая анемию.

В конце концов инфекция сказывается на всем организме, включая мозг, и может приводить к летальному исходу.

Около 435 тысяч человек, в основном детей, умирает от малярии ежегодно.

Сведения о малярии

В мире уже сейчас достигнуты значительные успехи в борьбе с малярией.

С 2000 года:

Число стран, где распространена малярийная инфекция, снизилось со 106 до 86

Число случаев заболеваний снизилось на 36%

Уровень смертности снизился на 60%

Эти успехи достигнуты в значительной степени благодаря принятию профилактических мер, например, использованию противомоскитных сеток, пропитанных инсектицидами, а также применению более эффективных лекарственных препаратов.

«Несмотря на этот беспрецедентный прогресс, малярия продолжает оказывать негативное воздействие на жизнь людей во многих странах мира, - заявила доктор Винни Мпанжу-Шумбуша, одна из авторов доклада. - Это особенно верно в Африке, где в пяти странах число заражений малярией составляет почти половину от уровня остального мира».

Почему важен этот доклад

Уничтожение малярии стало бы важнейшим достижением современной науки и медицины.

Около 40 ведущих экспертов, от эпидемиологов до экономистов, в течение трех лет готовили этот доклад по заказу ВОЗ, пытаясь понять, достижимо ли искоренение малярии и во сколько оно обойдется.

Они пришли к выводу, что полностью искоренить инфекцию можно к 2050 году.

«В течение длительного времени уничтожение малярии было неосуществимой мечтой, но сейчас у нас есть данные о том, что малярию можно победить к 2050 году, - говорит сэр Ричард Фичем, один из авторов доклада. - Этот доклад показывает, что мы можем избавиться от этой опаснейшей болезни в течение жизни одного поколения».

Однако, по его словам, для этого потребуются решительные действия.

Что именно предлагается в докладе

Основное внимание должно быть сосредоточено на странах центральной Африки, начиная с Сенегала на северо-западе до Мозамбика на юго-востоке, где число новых инфекций по-прежнему велико и продолжает расти.

В 2017 году почти половина всех случаев заболевания малярией в мире приходились на долю пяти стран: Нигерии (25%), Демократической Республики Конго (11%), Мозамбика (5%), Индии (4%) и Уганды (4%).

В докладе говорится, что уничтожение малярии к 2050 году потребует более эффективного применения существующих методов борьбы с инфекцией, а также создания новых методов.

Особые надежды возлагаются на новые способы изменения ДНК малярийных комаров, что могло бы приводить к их бесплодию, лишив их возможности размножаться, или устойчивости к заражению малярийными плазмодиями - то есть выработке иммунитета от малярии у последующих популяций комаров.

Король Свазиленда Мсвати III и председатель Малярийного Альянса африканских лидеров заявил: «Уничтожение малярии в течение жизни одного поколения - трудная, но достижимая задача. Ведется непрерывная работа по созданию новых методов борьбы с малярийными комарами и паразитами, которые мутируют и становятся устойчивыми к препаратам и лекарствам. Мы должны сосредоточить внимание на разработке новых методов борьбы с ними».

В докладе приводится оценка стоимости борьбы с малярией - в настоящий момент мир тратит на это около 4,3 млрд долларов в год.

Потребуется увеличить эти ассигнования на 2 млрд долларов в год, если мир действительно желает избавиться от малярии к 2050 году.

Авторы доклада указывают, что эти дополнительные расходы будут компенсироваться социальными и экономическими выгодами от снижения заболеваемости и смертности от малярии.

Достижима ли эта цель?

Уничтожение инфекционного заболевания любого типа является сложнейшей задачей в глобальных масштабах.

Существует только один пример такого успешного уничтожения - в 1980 году мир избавился от оспы.

Для этого потребовались колоссальные усилия и создание эффективной вакцины.

Однако оспа остается единственным примером успешного уничтожения инфекции в истории человечества. История попыток избавиться от инфекции полиомиелита свидетельствует о сложности такой задачи.

Сразу после успеха с оспой многие надеялись, что с полиомиелитом удастся успешно справиться к 2000 году. Добиться этого не удалось, хотя к настоящему времени удалось снизить число новых заражений на 99%. Именно последний процент этой статистики оказался камнем преткновения.

Нигерия, а значит, и вся Африка, близка к уничтожению инфекции полиомиелита, однако в двух других странах, где продолжается эпидемия этой болезни - Пакистане и Афганистане - вакцинация детей сталкивается с серьезными трудностями.

«Уничтожение малярии является одной из важнейших целей глобального здравоохранения в этом столетии и оказывается одной из сложнейших задач, стоящих перед нами», - заявил доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

«Однако мы не сможем достичь такого уничтожения в указанный срок при использовании нынешних средств и методов борьбы с малярией, ведь большая их часть была создана за последнее столетие или еще раньше», - сказал он.

Доктор Фред Бинка из Университета здравоохранения и прикладных наук в Гане считает уничтожение малярии важнейшей задачей человечества.