Отпрыски таллиннского амурского тигра Боцмана получили имена
10 июня у временно перебравшегося из Таллиннского зоопарка в Чехию амурского тигра Боцмана и его подруги Тани родились три тигренка. В субботу, непосредственно перед тем, как малышам исполнилось три месяца, они получили имена, передает Postimees.
Крестным отцом тигрят стал чешский театральный режиссер и актер Мирослав Кробот, который получил право самостоятельно выбрать имена. «Я взвешивал различные варианты, например, схожие по звучанию имена Марун, Джарун и Верун», - рассказал он. Но в итоге две девочки получили имена Самба и Ума, а их брат - Нану. Последнее прозвище выбирала супруга Мирослава Кробота, для которой было важно, чтобы имена были легко произносимыми и за пределами Чехии, если тигрята в какой-то момент переедут в другую страну.
Чешский зоопарк отметил, что рождение трех тигрят принесло им огромную радость и особенно потому, что родители как Боцмана, так и Тани родились в дикой природе и поэтому эта пара с генетической точки зрения является важной для европейских зоопарков. В настоящее время Самба, Ума и Нану весят примерно по десять килограммов. Для сравнения: взрослый тигр может весить более 200 килограммов.