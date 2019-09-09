Пн, 9.09.2019
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  • Отпрыски таллиннского амурского тигра Боцмана получили имена

Отпрыски таллиннского амурского тигра Боцмана получили имена
Их крестным отцом стал знаменитый актер!

Тигрята Самба, Уна и Нану.

ФОТО: ZOO a zámek Zlín - Lešná / Facebook

10 июня у временно перебравшегося из Таллиннского зоопарка в Чехию амурского тигра Боцмана и его подруги Тани родились три тигренка. В субботу, непосредственно перед тем, как малышам исполнилось три месяца, они получили имена, передает Postimees.

Крестным отцом тигрят стал чешский театральный режиссер и актер Мирослав Кробот, который получил право самостоятельно выбрать имена. «Я взвешивал различные варианты, например, схожие по звучанию имена Марун, Джарун и Верун», - рассказал он. Но в итоге две девочки получили имена Самба и Ума, а их брат - Нану. Последнее прозвище выбирала супруга Мирослава Кробота, для которой было важно, чтобы имена были легко произносимыми и за пределами Чехии, если тигрята в какой-то момент переедут в другую страну.

Чешский зоопарк отметил, что рождение трех тигрят принесло им огромную радость и особенно потому, что родители как Боцмана, так и Тани родились в дикой природе и поэтому эта пара с генетической точки зрения является важной для европейских зоопарков. В настоящее время Самба, Ума и Нану весят примерно по десять килограммов. Для сравнения: взрослый тигр может весить более 200 килограммов.

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