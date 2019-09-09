Отпрыски таллиннского амурского тигра Боцмана получили имена

Крестным отцом тигрят стал чешский театральный режиссер и актер Мирослав Кробот, который получил право самостоятельно выбрать имена. «Я взвешивал различные варианты, например, схожие по звучанию имена Марун, Джарун и Верун», - рассказал он. Но в итоге две девочки получили имена Самба и Ума, а их брат - Нану. Последнее прозвище выбирала супруга Мирослава Кробота, для которой было важно, чтобы имена были легко произносимыми и за пределами Чехии, если тигрята в какой-то момент переедут в другую страну.