Ленивец. Иллюстративное фото. ФОТО: RANU ABHELAKH / REUTERS

Ленивцы все делают медленно - даже моргают. Как получилось, что эти животные ведут такую, мягко говоря, размеренную жизнь? Им что, никогда не хочется побегать?

Ленивцам, как следует из их имени, некуда спешить. Большую часть времени они проводят на деревьях в лесах Центральной и Южной Америки, почти не двигаясь, и спускаются на землю (примерно раз в неделю) только для того, чтобы испражниться.

Жизнь, которую они ведут, проходит как в замедленной съемке. Каким образом эволюция привела их к этому?

Современные ленивцы (трехпалые и двупалые) гораздо меньше тех, что жили на Земле в доисторический период. Те были поистине гигантскими - весом в несколько тонн. Они населяли нашу планету в последнюю ледниковую эпоху и исчезли примерно 11 тыс. лет назад.

Ходили они по земле, а чтобы достать листья, которыми они питались, становились на задние лапы.

"Изменения, которые произошли с ленивцами, - это результат того, что они начали жить на деревьях и в питании перешли почти исключительно на листья", - говорит Камила Маццони из Лейбницкого института исследования живой природы (Германия).

"Лиственная диета весьма скудна на питательные вещества, калорий в листве очень мало. Из-за этого у ленивцев очень медленно идущий обмен веществ".

Частично это объясняется тем, где они живут. Все шесть видов ленивцев обитают в тропических лесах. Там жарко и влажно, так что нужда в движении, согревающем мышцы и сердечно-сосудистую систему, отпадает. Вот ленивцы и не напрягаются.

В том, чтобы быть млекопитающим, есть свои преимущества. Способность регулировать внутреннюю температуру тела позволяет жить в куда более холодном климате, чем могут рептилии или другие холоднокровные животные.

Но теплокровная природа имеет и некоторые неудобства. Чтобы поддерживать в рабочем состоянии эту жадную на энергию систему, млекопитающим приходится много есть и поддерживать мышцы в разогретом состоянии, чтобы без проблем передвигаться.

Эта эндотермическая адаптация позволяет млекопитающим существовать почти в любых условиях обитания на Земле, в том числе на обоих полюсах.

Но кое-где некоторые млекопитающие отказались от преимуществ, подаренных им природой. Они выбрали энергосберегающий стиль жизни, больше напоминающий образ жизни холоднокровных животных.

"Система терморегуляции, которой обладает большинство млекопитающих, требует много энергии, - говорит Маццони. - Поскольку у ленивцев такой системы нет, им энергии нужно куда меньше. Однако это означает, что они могут жить только в тропиках, причем не высоко в горах, где температура может падать. Впрочем, двупалые ленивцы иногда забираются повыше в горы в Коста-Рике".

То, что ленивцы почти всю свою жизнь проводят на деревьях, значительно снижает для них риск стать жертвой хищника - скажем, ягуара.

Это еще одна причина того, что им вовсе не нужна способность стремительно реагировать на опасность, - и огромные объемы энергии, чтобы такую способность поддерживать.

"У них особые отношения с деревьями, - говорит Маццони. - Ленивцы зависят от них".

Она рассказывает, что ленивцы часто забираются по утрам на верхушку дерева, чтобы подставить тело лучам солнца, а когда становится слишком жарко, снова спускаются в тень. Поведение, более типичное для холоднокровных ящериц и прочих рептилий, чем для млекопитающих.

Бекки Клифф, британский зоолог, работающая в костариканском фонде сохранения ленивцев, говорит, что нужно увидеть ленивцев в естественных условиях обитания, чтобы понять, насколько они медленные.

"Всем известно, что они медленно двигаются. Но когда вы на них смотрите, вы понимаете, что это такое - как медленно они поворачивают голову, как медленно моргают. Они делают медленно буквально всё. Поэтому для наблюдения за ними нужно много времени".

Если приглядеться, то можно заметить у шерсти ленивца зеленый оттенок. Соблазнительно сделать вывод: эти животные ведут такой неподвижный образ жизни, что заросли мхом. Но, как говорит Маццони, мы рискуем упустить кое-что совершенно удивительное.

"Их шерсть настолько изменилась, что в ней есть нечто вроде пор, в которых растут грибы и водоросли (климат очень влажный), - рассказывает она. - И это не потому, что они медлительные. Это своего рода симбиоз [выгодный обеим сторонам]".

Зачем ленивцам водоросли? Ответ на этот вопрос ищут многие ученые. "Возможно, они нужны для маскировки", - предполагает Маццони.

Зеленые водоросли и грибы на шерсти могут помогать ленивцам слиться с кронами деревьев, раствориться в них.

"Это может быть и дополнительным источником белка", - говорит Маццони, отмечая, что ленивцы иногда лижут то, что выросло на их шерсти.

Грибы могут также помогать бороться с паразитами. "Мех ленивцев почти полностью водоотталкивающий и не позволяет проникать многим видам паразитов. У ленивцев меньше паразитов, чем у любых других млекопитающих схожего размера".

А вот еще чем ленивцы отличаются от других млекопитающих - количеством молока при кормлении потомства.

"У матерей не сохраняется больших запасов молока, оно просто сочится капля за каплей", - говорит Клифф. Маленькие ленивцы цепляются за шерсть матери рядом с сосцами и ждут, пока покажется молоко.

Клифф наблюдает за ленивцами в костариканских джунглях много лет и многое знает об их поведении.

"Они не прыгают и не бегают. Но у них невероятно сильные передние лапы. Если бы ленивец и человек смогли посоревноваться в армрестлинге, борьбе на руках, то ленивец бы точно победил".

Но задние лапы ленивца не обладают такой же мышечной массой - ведь им она не нужна.

Подход ленивцев к жизни не надо путать с ленью, подчеркивает Клифф. "Они не ленивые. Обезьяны-ревуны, живущие в лесах, спят до 18 часов в день, а ленивцы - только около 10".

Если бы ленивцы не обитали в жарком и влажном климате тропического леса, они бы, возможно, были пошустрее и пободрее. Но бесчисленное количество поколений этих животных росло именно в таких условиях. В итоге выработался идеально подходящий темп жизни.

"Они показывают нам: не нужно все время бегать в поисках пищи, - говорит Клифф. - Это действует успокоительно".