Внимание! Распространяется смертельно опасная для собак болезнь

«В Норвегии среди собак распространяется до сих пор не установленная болезнь, симптомами которой являются расстройство желудка и рвота. За общим ухудшением состояния собаки может последовать смерть», - сообщила ведущий специалист отдела здоровья животных Ветеринарно-пищевого департамента Айнике Ныммисто. – К сожалению, возбудитель болезни еще не установлен, в связи с чем точно не известно, каким образом распространяется болезнь».

Департамент и Эстонский союз питомников, по словам Ныммисто, внимательно следят за развитием событий и предпринимают меры в соответствии с развитием ситуации. «До тех пор мы призываем владельцев собак, прежде всего, тех, кто принимает участие в выставках и других подобных мероприятиях, следовать мерам биобезопасности, чтобы воспрепятствовать распространению болезни», - сказала Ныммисто.

До сих пор заболевание было выявлено только в Норвегии, но с учетом того, насколько распространено путешествие с собаками и участие в различных международных выставках, вполне вероятно, что оно придет и в Эстонию.