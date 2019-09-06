Фото: в Хааберсти котенок неделю пробыл без еды и воды в вентиляционной шахте

В многоэтажном доме по адресу Палдиски-маантеэ, 227 едва не произошла трагедия: живущий в одной из квартир котенок забрался в вентиляцонную трубу. При попытке его вытащить, он испугался и провалился на дно 30-метровой вентиляционной шахты.

Котенок оказался в ловушке в вентиляционной шахте. ФОТО: Cats help MTÜ

Сообщение об этом появилось в Facebook-группе Cats help MTÜ. Животное провело в шахте семь дней без еды и воды. Долгое время не удавалось установить его точное местоположение, но в конечном итоге его вызволили через проделанную в стене подвала дыру.

В стане подвала удалось проделать дыру, чтобы вызволить животное. ФОТО: Cats help MTÜ

По словам основателя Cats help MTÜ Лийви, несколько раз удалось доставить котенку немного еды, возможно, это и помогло ему выжить.

Сейчас котенок на восстановительном лечении в ветеринарной клинике.

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