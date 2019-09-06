Пт, 6.09.2019
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  • Фото: в Хааберсти котенок неделю пробыл без еды и воды в вентиляционной шахте

Фото: в Хааберсти котенок неделю пробыл без еды и воды в вентиляционной шахте

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Котенка чудом удалось спасти.

ФОТО: Cats help MTÜ

В многоэтажном доме в столичном районе Хааберсти спасли котенка, который провалился в вентиляционную шахту и неделю пробыл без еды и воды.

В многоэтажном доме по адресу Палдиски-маантеэ, 227 едва не произошла трагедия: живущий в одной из квартир котенок забрался в вентиляцонную трубу. При попытке его вытащить, он испугался и провалился на дно 30-метровой вентиляционной шахты.

Котенок оказался в ловушке в вентиляционной шахте.

ФОТО: Cats help MTÜ

Сообщение об этом появилось в Facebook-группе Cats help MTÜ. Животное провело в шахте семь дней без еды и воды. Долгое время не удавалось установить его точное местоположение, но в конечном итоге его вызволили через проделанную в стене подвала дыру.

В стане подвала удалось проделать дыру, чтобы вызволить животное.

ФОТО: Cats help MTÜ

По словам основателя Cats help MTÜ Лийви, несколько раз удалось доставить котенку немного еды, возможно, это и помогло ему выжить. 

Сейчас котенок на восстановительном лечении в ветеринарной клинике.

Новость дополняется...

Спасенный котенок.

ФОТО: Cats help MTÜ

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