Забавный случай: полиция Харьюмаа заковала собаку в наручники

Глава Ида-Харьюского полицейского участка Рогер Кумм поделился в соцсетях забавной фотографией собаки, которая нарушила закон, вследствие чего стражи порядка использовали наручники для ее обуздания, пишет портал Lemmik.ee.
"Сегодня перед школой Рандвере произошел инцидент, в котором мы были вынуждены использовать наручники", - написал Кумм.
"Возможно, нарушитель практиковал движение на пути в школу, но поскольку он пересек улицу совершенно против правил, мы решили временно его сковать наручниками и передали его семье. Безопасной школьной поры!" - говорится в посте.