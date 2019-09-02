Забавный случай: полиция Харьюмаа заковала собаку в наручники

"Сегодня перед школой Рандвере произошел инцидент, в котором мы были вынуждены использовать наручники", - написал Кумм.

"Возможно, нарушитель практиковал движение на пути в школу, но поскольку он пересек улицу совершенно против правил, мы решили временно его сковать наручниками и передали его семье. Безопасной школьной поры!" - говорится в посте.