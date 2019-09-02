Пн, 2.09.2019
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Забавный случай: полиция Харьюмаа заковала собаку в наручники

Harjumaa politsei kasutas koera peal käeraudu

ФОТО: Roger Kumm / @roger_kumm / Twitter

Глава Ида-Харьюского полицейского участка Рогер Кумм поделился в соцсетях забавной фотографией собаки, которая нарушила закон, вследствие чего стражи порядка использовали наручники для ее обуздания, пишет портал Lemmik.ee.

"Сегодня перед школой Рандвере произошел инцидент, в котором мы были вынуждены использовать наручники", - написал Кумм.

"Возможно, нарушитель практиковал движение на пути в школу, но поскольку он  пересек улицу совершенно против правил, мы решили временно его сковать наручниками и передали его семье. Безопасной школьной поры!" - говорится в посте.

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