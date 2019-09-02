Пн, 2.09.2019
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  • Фото и видео: отпрыски амурского тигра Боцмана впервые резвятся на свежем воздухе

Фото и видео: отпрыски амурского тигра Боцмана впервые резвятся на свежем воздухе

В декабре прошлого года амурский тигр Таллиннского зоопарка Боцман переехал в чешский Злин, где его ожидала невеста Таня. Как напоминает Postimees, 10 июня после полуночи у них родились три тигренка.

Малыши - две девочки и один мальчик - здоровы и несколько дней назад им впервые разрешили выйти на территории уличного загона. Таня подходит к материнству со всей серьезностью и не спускает глаз со своих чад. Тигрята еще не получили имен, это планируется сделать 7 сентября.

В настоящее время каждый тигренок весит около десяти килограммов. Для сравнения: взрослый тигр может весить более 200 килограммов.

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