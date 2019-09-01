Жители Пярну встревожены: в воде гибнет рыба

Veesilmas ujuvaid kalu vaevab hapnikupuudus. ФОТО: Martin Raid

Вчера в пярнуский Postimees с тем же обратился другой встревоженный гражданин, беспокоящийся за жизнь рыбы, которая попала в образовавшееся на берегу небольшое озеро.

На снятом на телефон видео можно заметить, как рыбы держаться у кромки воды и глотают воздух.

Такими поступающими Инспекции по окружающей среде жалобами там не занимаются, а передают в Департамент окружающей среды.

Пресс-секретарь департамента Силле Адер считает, что причиной смерти рыб в таких случаях обычно является нехватка кислорода, особенно в теплую погоду.