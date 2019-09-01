Жители Пярну встревожены: в воде гибнет рыба
Гуляющие в Пярну люди, начиная с 27 августа уже четыре раза сообщали Инспекции по окружающей среде, что в образовавшемся небольшом пруду у берега залива наблюдается скопление рыбы, которая постепенно погибает.
Вчера в пярнуский Postimees с тем же обратился другой встревоженный гражданин, беспокоящийся за жизнь рыбы, которая попала в образовавшееся на берегу небольшое озеро.
На снятом на телефон видео можно заметить, как рыбы держаться у кромки воды и глотают воздух.
Такими поступающими Инспекции по окружающей среде жалобами там не занимаются, а передают в Департамент окружающей среды.
Пресс-секретарь департамента Силле Адер считает, что причиной смерти рыб в таких случаях обычно является нехватка кислорода, особенно в теплую погоду.
«Мертвая рыба является пищей для обитающих на берегу птиц и животных, такая рыба быстро "исчезает"», – говорит Адер. По ее словам, смерть рыбы в таком маленьком водоеме — обычное дело, в большинстве случаев не предпринимаются какие-то меры. Обычно в образовавшиеся у берега озёра или лужи попадают распространенные и экономически неважные виды, смерть которых можно воспринимать как естественный, природный процесс.