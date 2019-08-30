Неизвестная болезнь поражает нерп, находящихся на грани исчезновения: одного детеныша намерены усыпить

Больной детеныш сайменской нерпы, обитающей только в финском озере Сайма, был спасен около месяца назад в местечке Пуумала, в восточной Финляндии. Теперь он не может вернуться в родной водоем из-за угрозы распространения болезни. Возможно, его усыпят, пишет издание Yle.
Больной белек получил травмы около месяца назад, очевидно, запутавшись в рыбацкой сети, и был доставлен в ветеринарную больницу для диких животных при финском зоопарке Коркеасаари.
Центр защиты природных ресурсов Финляндии запретил возвращать белька обратно в Сайменское озеро.
"Нерпу, находившуюся в больнице, нельзя возвращать в дикую природу, поскольку вернувшись она может заразить всю популяцию", – заявил старший инспектор Салли Ульяс.
В финском законе об охране животных указано, что уход за диким животным должен носить временный характер. Если бельку можно будет подыскать место в зоопарке, то на его содержание может быть выдано исключительное разрешение. В противном случае закон требует усыпить животное.
Сайменская нерпа живет только в озере Саймаа, и популяция насчитывает чуть менее 400 особей. Вид находится на грани исчезновения.
Недуг сайменской нерпы
По мере роста популяции сайменской нерпы люди все чаще находят больных животных.
Ветеринары-добровольцы основали на берегу Сайменского озера станцию, куда можно приносить найденных в тяжелом состоянии тюленей. Ветеринары оказывают им первую помощь и кормят животных.
"Мы не знаем, бывали ли случаи эпидемий среди тюленей, но риск существует. Мы не можем быть уверены, какая бактерия или вирус могут вызвать столь тяжелое состояние у детеныша", – сказала Петри Аувинен, руководитель исследования из Университета Хельсинки.