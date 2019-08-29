Часть перелетных птиц уже покидает Эстонию

Если обычно агентство окружающей среды знает об осенней миграции птиц, то, судя по полученным с помощью метеорадара изображениям, часть пернатых покидает Эстонию уже сейчас, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь агентства.

Основная функция радаров службы погоды агентства окружающей среды — передавать данные о различных слоях воздуха, с помощью которых синоптики составляют прогнозы погоды. На самом деле радары обладают гораздо большими возможностями и сферой применения — изображения с них позволяют разглядеть группы летяэ по воздуху насекомых и перелетных птиц.

Миграция птиц начинается в Эстонии уже в августе, под покровом ночи. Радары фиксируют пеночек, славок и других птиц семейства воробьинообразных — миграция, до утра проходящая на большой высоте и остающаяся незаметной для человека, является самой многочисленной. У ночной миграции свои преимущества — она позволяет использовать все светлое время суток для поисков пищи.

По словам главного специалиста отдела прогнозных моделей агентства окружающей среды Танеля Воормансика, различать насекомых и птиц позволяют полученные с радаров поляриметрические данные.