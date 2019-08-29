Часть перелетных птиц уже покидает Эстонию

Метеорадар агентства окружающей среды показывает, что часть птиц уже покидает Эстонию, хотя до начала осенней миграции предстоит еще много времени.
Если обычно агентство окружающей среды знает об осенней миграции птиц, то, судя по полученным с помощью метеорадара изображениям, часть пернатых покидает Эстонию уже сейчас, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь агентства.
Основная функция радаров службы погоды агентства окружающей среды — передавать данные о различных слоях воздуха, с помощью которых синоптики составляют прогнозы погоды. На самом деле радары обладают гораздо большими возможностями и сферой применения — изображения с них позволяют разглядеть группы летяэ по воздуху насекомых и перелетных птиц.
Миграция птиц начинается в Эстонии уже в августе, под покровом ночи. Радары фиксируют пеночек, славок и других птиц семейства воробьинообразных — миграция, до утра проходящая на большой высоте и остающаяся незаметной для человека, является самой многочисленной. У ночной миграции свои преимущества — она позволяет использовать все светлое время суток для поисков пищи.
По словам главного специалиста отдела прогнозных моделей агентства окружающей среды Танеля Воормансика, различать насекомых и птиц позволяют полученные с радаров поляриметрические данные.
В четверг агентство окружающей среды установит на станции наблюдения за птицами в Кабли ловушку. По словам главного специалиста отдела живой природы Меэлиса Лейвитса, ловушка предназначена для поимки преимущественно для обитающих в лесах воробьинообразных и мигрирующих на короткие расстояния перелетных птиц. После поимки их кольцуют и вносят в регистр.