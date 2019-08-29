В России задумали выселить больших собак из квартир

Парламентарий заявил, что заводить такое животное позволительно только при наличии у гражданина личного земельного участка, на котором большую собаку можно выгуливать. «Я считаю, что крупным собакам — бойцовским и так далее — в городе не место», — подчеркнул Вострецов. Он отметил, что в городах, как правило, нет площадок для безопасного выгуливания крупногабаритных домашних животных.

Депутат добавил, что большинство хозяев крупных собак не убирают за своими питомцами, и это негативным образом влияет на городскую среду. «И с точки зрения эстетической — все загажено. Большая собака и гадит прилично, а у нас мало кто убирает: выходят с поводком или без поводка, отпустили, и где навалила — там навалила», — уточнил политик.