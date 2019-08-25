Вс, 25.08.2019
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Таллиннский зоопарк запланировал масштабные строительные работы

Таллиннский зоопарк.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Отметивший в воскресенье своей 80-летие Таллиннский зоопарк в ближайшие годы намерен провести множество строительных работ.

В ближайшие годы старые вольеры для животных будут уничтожены, а все животные получат современное жилище, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

Разработка некоторых крупных проектов уже идет полным ходом.

По словам директора Таллиннского зоопарка Тийта Марана, в этом году они начнут строительство тропического леса, уже проектируется и место обитания для тигра.

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