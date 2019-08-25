Таллиннский зоопарк запланировал масштабные строительные работы

В ближайшие годы старые вольеры для животных будут уничтожены, а все животные получат современное жилище, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

По словам директора Таллиннского зоопарка Тийта Марана, в этом году они начнут строительство тропического леса, уже проектируется и место обитания для тигра.