Фото: спасатели пришли на помощь попавшей в беду лошади

Сегодня 10.18 утра спасатели получили вызов о находящейся в беспомощном состоянии лошади, которая могла провалиться в колодец, передает Järva Teataja.
На месте, в деревне Метсатагузе, спасатели увидели, что лошадь провалилась сквозь крышу старого погреба и не может выбраться оттуда своими силами.
На помощь пришли добровольцы из Ярва-Яани и профессиональные спасатели из Аравете. Они рассказали, что убрали крышу и сделали для лошади скат. Наготове были и ремни, чтобы при необходимости поднять лошадь, но они не пригодились.
Когда крыша была убрана, хозяин надел на лошадь уздечку и слегка дернул, после чего молодая лошадь собралась с силами и сама выпрыгнула из ямы.
Лошадь не пострадала.