Фото: спасатели пришли на помощь попавшей в беду лошади

На месте, в деревне Метсатагузе, спасатели увидели, что лошадь провалилась сквозь крышу старого погреба и не может выбраться оттуда своими силами.

На помощь пришли добровольцы из Ярва-Яани и профессиональные спасатели из Аравете. Они рассказали, что убрали крышу и сделали для лошади скат. Наготове были и ремни, чтобы при необходимости поднять лошадь, но они не пригодились.

Когда крыша была убрана, хозяин надел на лошадь уздечку и слегка дернул, после чего молодая лошадь собралась с силами и сама выпрыгнула из ямы.